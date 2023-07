Salario minimo | Fratoianni | “Il governo dà uno schiaffo a milioni di lavoratori che vivono in una condizione di indecente sfruttamento”

(Di mercoledì 19 luglio 2023) “Ilcontinuerà il suo iter se non alla Camera lo farà nel Paese, ce n’è un disperato bisogno. Ne hanno bisognodie lavoratrici chein unadi. Lavorano ma sono in condizioni di povertà e sonodi persone. Incredibile che di fronte a questo ildia unodipoveri”. Lo ha detto il leader di Sinistra italiana, Nicola, dopo il no della maggioranza e delal. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Elly Schlein vuole raccogliere le firme per il. 'È inaccettabile che la destra volti la faccia da un'altra parte. Ilè una misura su cui le opposizioni hanno unito le forze per chiedere che non si scenda sotto i 9 ...'L'onorevole Foti di Fratelli d'Italia boccia la proposta didelle opposizioni perché 'non ha copertura'. Ebbene sì, tra i meriti della nostra proposta vi è quello di non pesare sul bilancio dello Stato ma anzi portare maggiori contributi alle ...Elly Schlein: 'Pronti ad una raccolta firme. Il 75% degli italiani è d'accordo con noi' Continua la battaglia delle opposizioni sul. La segretaria del Pd insiste perchè questo ...

Sarà ancora battaglia oggi in commissione Lavoro, dove le opposizioni faranno di tutto per allungare i tempi e far slittare ancora il voto sull'emendamento soppressivo del centrodestra, che mira ad ...Roma, 19 lug. (Adnkronos) – “Povero Tajani, con tutti questi comunisti che ci sono in giro c’è davvero da preoccuparsi. La Svimez certifica che nel Sud il 25% dei lavoratori salariati sono sotto i 9 e ...