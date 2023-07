Salario minimo e taglio del cuneo | il doppio vorrei ma non posso di Meloni e Schlein

(Di mercoledì 19 luglio 2023) Per aumentare le buste paga dei lavoratori maggioranza e opposizione hanno due idee diverse. Entrambe impossibili da realizzare, per motivi diversi

Nonostante la maggioranza si appresti a respingere in Parlamento la proposta di salario minimo a 9 euro, l'azione delle opposizioni – ed in particolare del PD che è riuscito ad intestarselo politicamente – ha fatto centro. Ha fatto centro per due ordini di motivi: uno di natura ... Tema: aumentare la busta paga dei lavoratori.

Nonostante la maggioranza si appresti a respingere in Parlamento la proposta di salario minimo a 9 euro, l’azione delle opposizioni – ed in particolare del PD che è riuscito ad intestarselo ...Parlando con i cronisti fuori Montecitorio, in merito alla proposta di una raccolta firme sul salario minimo lanciata dalla segretaria del Partito democratico, Elly Schlein, Conte aggiunge: “Adesso ...