Salario minimo | Calenda si appella a Meloni | ' lavoriamo insieme per una soluzione'

(Di mercoledì 19 luglio 2023) Roma, 19 lug (Adnkronos) - "Vorrei fare un appello personale a Giorgia. In questi mesi abbiamo sempre portato avanti un'opposizione responsabile. Abbiamo sostenuto i provvedimenti del Governo che ritenevamo giusti. Non abbiamo mai gridato al fascismo. Siamo stati, in poche parole, seri e non ideologici". Lo scrive Carlosu Twitter. "Vorrei chiedere alla Presidente lo stesso atteggiamento sul. Fermi l'emendamento soppressivo della proposta fatta dalle opposizioni e apra un tavolo di confronto. La povertà lavorativa è una piaga di questo paese. Con l'inflazione questa piaga si è diffusa.tuttiper trovare una", conclude il leader di Azione.

La proposta di legge delle opposizioni sul, all'articolo 2, indica i fatidici "9 euro l'ora" come soglia sotto la quale non si può scendere. L'Istat ha chiarito che è una soglia che riguarda 3,6 milioni di rapporti di lavoro e ...Precedente, Confesercenti e Confcommercio d'accordo: 'Inutile e dannoso per attività e lavoratori, meglio puntare sulla contrattazione collettiva' Successivo Ufficiale! Jacopo Silva è ...In Italia continua il dibattito sul. Ma quanto guadagnano realmente i lavoratori nel nostro paese Perché è indispensabile pensare ad una retribuzione adeguata, a fronte di un costo della vita sempre più alto Il ...

Elly Schlein vuole raccogliere le firme per il salario minimo. "È inaccettabile che la destra volti la faccia da un’altra parte. Il salario minimo è una misura su cui le opposizioni hanno unito le ...Si parla molto, in questi giorni, di episodi di violenza nelle scuole, di voto di condotta, di qualche spiacevole vicenda che si è verificata in alcuni istituti del nostro Paese e di temi cruciali ...