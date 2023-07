Sacchi | “Napoli sfavorito senza Spalletti Nemmeno con Maradona ha vinto due Scudetti consecutivi”

(Di mercoledì 19 luglio 2023) L’ex commissario tecnico della Nazionale, Arrigo, si è soffermato sule sul prossimo campionato che inizierà il 19 agosto. L’ex commissario tecnico della Nazionale, Arrigo, si è soffermato sul prossimo campionato che inizierà il 19 agosto e che vedrà esordire ildi Rudi Garcia sul campo della neopromossa dalla Serie B, il Frosinone. Che stagione sarà per gli azzurri? Ha risposto proprioche non vede di buon occhio la partenza di: “A chi si domanda come mai non metto ilcome favorito rispondo subito: ho qualche dubbio su di loro. Il pericolo principale è che non c’è più, l’uomo che aveva creato la meravigliosa macchina che ha dominato con merito lo scorso campionato”. Così ...

Già l'anno scorso, quando la squadra di Spalletti volava in autunno - inverno, aveva i suoi dubbi sulArrigo. Per l'ex ct la non abitudine a vincere si sarebbe dovuta rivelare un handicap per gli azzurri. Non è bastata la smentita secca sul campo per ridare fiducia nei partenopei al ...Giocarono una decina di gare , soprattutto nel girone di ritorno con Arrigoin panchina in ... Arturo die Aldo Serena segnalano il marcatore di origine russa. Leggi Anche Cortocircuito su ...L'Inter è data in pole per la vittoria dello scudetto, mentre per Milan eci sono ancora troppe incertezze.esprime la sua curiosità per la Roma di Mourinho.scrive in primo ...

Sacchi: ho qualche dubbio sul Napoli, il pericolo principale è che non c'è più Spalletti - ilNapolista IlNapolista

Arrigo Sacchi, ex allenatore di Milan e Real Madrid ed ex c.t. della nazionale italiana, ha rilasciato un'intervista a La Gazzetta dello Sport: "A chi si domanda come mai non metto il Napoli come favo ...Arrigo Sacchi, intervistato alla Gazzetta dello Sport, ha spiegato il perché non ha messo il Napoli fra le favorite per lo scudetto.