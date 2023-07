Rugby | Test Match Tutto esaurito per Italia - Giappone a Treviso

(Di mercoledì 19 luglio 2023) Esaurita la disponibilità di biglietti per la sfida al 'Monigo' del 26 agosto ROMA - Manca un mese al primocasalingo della Nazionale dimaschile valido per le Vittoria Assicurazioni ...

Esaurita la disponibilità di biglietti per la sfida al 'Monigo' del 26 agosto ROMA - Manca un mese al primoMatch casalingo della Nazionale dimaschile valido per le Vittoria Assicurazioni Summer Nations Series. L'Italia, dopo una settimana di pausa in seguito alle prime due partite delle Summer ...Aisopra menzionati, lungo il corso della preparazione estiva, si aggiungeranno una serie di allenamenti congiunti che il Benettonsvolgerà insieme ai club della Serie A Elite. Di seguito ...L'incontro di Piacenza segna per Giordano e compagne un primo cruciale passo nella nuova manifestazione annuale in tre fasce "WXV", istituita da Worlda partire dall'autunno 2023. Il- ...

Rugby - Test match: Tonga batte un'Australia A piena di Wallabies ... OnRugby

Esaurita la disponibilità di biglietti per la sfida al 'Monigo' del 26 agosto ROMA (ITALPRESS) - Manca un mese al primo Test Match casalingo ...TREVISO - Sarà una lunga preseason e il Benetton Rugby ha uffiicializzato il programma delle amichevoli in vista dell'inizio dello United Rugby Championship.