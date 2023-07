Rudi Garcia scopre il vero Napoli in tre mosse

...la squadra - in attesa del mercato - ed è ufficialmente cominciata l'era del Napoli di. Il 4 ... ha dettolunedì, rispondendo alle domande dei tifosi durante l'incontro - intervista al ...Calciomercato Napoli - Sono giorni frenetici di mercato in casa Napoli , anche di telefonate con il presidente della Lazio Claudio Lotito che vuole il centrocampista polacco Piotr Zielinski , come ...... che per la Serie A sarebbe un peccato perdere Napoli 19/06/2023 - conferenza stampa presentazione nuovo allenatore Napoli/ foto Imago/Image Sport nella foto: Aurelio De Laurentiis ONLY ...

Il Napoli spinge per Tousart: è una richiesta di Rudi Garcia (Tmw) - ilNapolista IlNapolista

I punti interrogativi dell’allenatore: la fame, l’erede di Kim, la soluzione dei casi di Osi, Zielinski e Lozano ...Il Napoli vuole rinforzare la rosa di Rudi Garcia e ha messo nel mirino un forte giocatore del Chelsea: tutti i dettagli ...