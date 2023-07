Ruba zaini e borse ad un gruppo di turisti | 50enne arrestato

(Di mercoledì 19 luglio 2023) Aveva appenatoad undil’uomo, di 50 anni,nella notte di lunedi da una pattuglia della Polizia di Roma Capitale. Gli agenti del ICentro, intorno a mezzanotte, sono stati chiamati da alcuni passanti a Lungotevere Ripa, per una persona che si stava allontanando a forte velocità, a bordo di una Renault Clio, dopo aver forzato la serratura di una Fiat Panda in sosta eto i bagagli che si trovavano nel cofano posteriore della vettura parcheggiata. La pattuglia dopo un lungo inseguimento è riuscita a bloccare la persona alla guida a Circonvallazione Gianicolense, dopo che aveva rischiato di provocare incidenti attraversando più di un incrocio con il semaforo rosso, speronando anche l’auto degli ...

Aveva appena rubato zaini e borse ad un gruppo di turisti l'uomo, di 50 anni, arrestato nella notte di lunedi da una pattuglia della Polizia di Roma Capitale. Gli agenti del I Gruppo Centro, intorno a mezzanotte, sono

