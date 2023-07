Rosiconi di sinistra | muti! Trionfo-Meloni | l' Egitto concede la grazia a Zaki

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 19 luglio 2023) Patrickto. Secondo fonti citate dalla Reuters, il presidente egiziano Al Sisi ha concesso lacon effetto immediato al ricercatore condannato dal tribunale a tre anni di carcere. Il giovane egiziano ma laureatosi all'università di Bologna era stato condannato definitivamente a 3 anni di carcere dopo aver già scontato 22 mesi in carcere. L'accusa? La diffusione di notizie false. "Abbiamo ricevuto segnali positivi dallo Stato" sulla richiesta diavanzata per. Aveva scritto su Facebook Tariq Al-Awadi, attivista per i diritti umani e membro del Comitato presidenziale per la, che aveva presentato una richiesta formale diimmediata per l'attivista e ricercatore egiziano. La stessa Giorgia, subito dopo la ...