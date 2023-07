Rooney | «Ricevo da agenti telefonate che sembrano un insulto | propongono giocatori inadeguati alla Mls»

Leggi su ilnapolista

(Di mercoledì 19 luglio 2023) The Athletic ha pubblicato una lunga intervista a Wayne. Il leggendario attaccante del Manchester United (253 gol in 559 partite) a 37 anni è diventato l’allenatore del Dc United, la squadra di Washington Dc che milita in Mls dove adesso giocherà anche Messi. Con David Ornstein,ha quasi parlato di tutto ma i suoi argomenti preferiti sono il Manchester United e l’Everton, squadra per non ha mai nascosto il suo amore fin da quando era piccolo «Ci sono stati enormi miglioramenti (al Manchester United, ndr). Alcuni acquisti davvero buoni e alcunidi buona esperienza che hanno aiutato la squadra. Si stanno confrontando con una delle migliori squadre, probabilmente di tutti i tempi, il Manchester City. Lo United sta cercando di tornare a lottare per lo scudetto e credo che sia sulla strada giusta. C’è molto lavoro da ...