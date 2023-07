Roma-Scamacca | il West Ham apre al trasferimento

(Di mercoledì 19 luglio 2023) Lasegue con insistenza Gianlucache ieri ha deciso la sfida del suoHam contro il Tottenham in amichevole Lasegue con insistenza Gianlucache ieri ha deciso la sfida del suoHam contro il Tottenham in amichevole. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, però, gli inglesi avrebbero aperto aldell’attaccante per un prestito con obbligo di riscatto condizionato.

Lasegue con insistenza Gianlucache ieri ha deciso la sfida del suo West Ham contro il Tottenham in amichevole Lasegue con insistenza Gianlucache ieri ha deciso la sfida ...In primis, in gol nell'amichevole del West Ham contro il Tottenham . L'azzurro ha aperto da tempo ad un ritorno, ha un accordo di massima con lama il club ingle se di cederlo in ...Con il ritorno degli Hammers a Londra sarà più facile per tutti capire il futuro di. E le prossime mosse della. Leggi i commenti Rassegna stampa: tutte le notizie 19 luglio 2023

La Roma accelera le operazioni per il reparto offensivo con Morata che rimane in pole seguito a grande velocità da Scamacca: il calciatore del West Ham vuole i giallorossi e Pinto si sta muovendo per ...Considerate le oggettive difficoltà nell’arrivare ad Alvaro Morata, a causa della foltissima concorrenza venutasi a creare attorno al centravanti spagnolo, la Roma sembrerebbe intenzionata a tornare a ...