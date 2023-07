Roma città aperta | l’eredità di San Lorenzo bombardata

(Di mercoledì 19 luglio 2023) La Seconda Guerra mondiale è stata il teatro delle più grandi tragedie morali e materiali del Novecento.di milioni di abitanti divenute da un giorno all’altro linea del fronte, devastate dalle bombe, dai cannoneggiamenti, dai combattimenti strada per strada. La “Guerra totale” che per la prima volta ha coinvolto su larga scala sia i militari che i civili in un massacro senza precedenti. Il bombardamento di San, di cui ricorrono questa settimana gli 80 anni, può sembrare solo un piccolo granello di sabbia nell’insieme delle vicende belliche. Eppure ancora oggi è scolpito in maniera indelebile nella memoria dellacome il sacco dei Lanzichenecchi o la fuga del Papa a Gaeta. La ragione di questo risiede nella profonda importanza storica di quella giornata e nell’eccezionalità di ...

Università, Milano tra le 100 migliorial mondo per gli studenti Tra le cento miglioriuniversitarie al mondo c'è Milano che, insieme ad altre dueitaliane (e Torino) compare nel ranking e risulta essere tra la più conveniente per gli studenti. E' il risultato di uno studio di Qs Quacquarelli Symonds , la stessa società che ogni anno ...Oggi ricorre l'80º anniversario del bombardamento diche il 19 luglio 1943 colpì in particolare il quartiere e la basilica di San Lorenzo fuori le ...veloce come un fulmine in Vaticano e in. '...Il problema è che la capitale della Tunisia è ospitale e gradevole perché è stata costruita a misura di quel clima, mano. LaEterna si troverà spiazzata con strutture ed edifici ...