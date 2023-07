Robots | la recensione | su Prime Video una commedia sci-fi poco riuscita

(Di mercoledì 19 luglio 2023) Ladi, film che adatta il racconto di Robert Sheckley e ambientato in un prossimo futuro dove la robotica ha fatto passi da gigante e i due protagonisti si trovano alle prese con un paradossale innamoramento tra i loro doppi. Nell'anno 2032 la robotica ha fatto passi da gigante e ormai da tempo sono stati creati dei robot in grado di svolgere i lavori comuni, al punto che non è più necessario "importare" manovali messicani, con il confine che è stato sigillato da un muro che impedisce l'immigrazione - legale o illegale che sia - negli Stati Uniti. Come vi raccontiamo nelladi, mentre gran parte degli androidi hanno fattezze che dimostrano comunque le loro origini, vi sono anche dei modelli avveniristici, messi fuori commercio pena una pesante condanna, in grado di fungere da una sorta ...

Non c'è da farsi ingannare dal primo impatto. Non è quello giusto.- Il robot che sembrava me (uscito da qualche giorno su Amazon Prime Video ) si presenta male, con immagini da poco, valori produttivi a terra e un generale senso di povertà da produzione a ...... dalle ministorie di Star Wars: Visions a Love Death &, solo per citare due esempi recenti. Sulle prime si potrebbe scambiare per una Wakanda: Visions , perché incentrata in un'Africa ......ad esempio è probabilmente già incappato nella "puntata" basata su un certo Rise of the. ... al punto da essere stata in grado di beccarsi anche qualche buona. Non sono noti i dati di ...

Robots, la recensione: su Prime Video una commedia sci-fi poco ... Movieplayer

Più commedia romantica che fantascienza, non è raffazzonato e cialtrone come può sembrare a una prima occhiata ...Il produttore americano di elettriche di lusso ha visto calare i numeri nel secondo trimestre, ma c'è fiducia nel raggiungimento delle previsioni annuali ...