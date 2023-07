Roberto Vecchioni | l’aneddoto su Geronimo La Russa | “Mi rubarono anche magliette e mutande”

Leggi su tpi

(Di mercoledì 19 luglio 2023) “Sono entrati in casa, mi hanno rubato di tutto”.torna su un vecchio aneddoto riguardante uno dei figli del presidente del Senato,La. Il fratello maggiore di Leonardo Apache, finito sulle cronache dei giornali dopo la denuncia per stupro, aveva preso parte a una festa in casa del cantautore in cui furono rubati molti effetti personali. “È passato tanto tempo e la posso raccontareperché ormai è andata in prescrizione. Mia figlia aveva 14 anni, è nata nel 1983, era il 1997”, ha esordito, intervistato dal giornalista Andrea Scanzi al festival “La Gaberiana” a Firenze. “Per la prima volta mia figlia volle fare una festicciola da sola in casa con quattro amiche. Voleva che andassimo fuori, siamo andati a casa di mamma che era vicina. Dopo ...