Roberto Valbuzzi | via la divisa da chef | muscoli e fisico in mostra e i fan notano il dettaglio sul fianco

Leggi su newstv

(Di mercoledì 19 luglio 2023) L’affascinantesiin una tenuta diversa da quella di: spunta unimpossibile da non notare. L’esordio diin tv è avvenuto agli inizi dello scorso decennio su Gambero Rosso Channel e la sua passione per la cucina ha conquistato immediatamente stuoli di appassionati dell’arte culinaria. Classe 1989, looriginario di Varese ha ereditato l’amore per i fornelli proprio dalla sua famiglia di ristoratori e prima di approdare sul piccolo schermo il suo percorso formativo è stato da sempre indirizzato a tale settore., via ladain, ...