Roba da rivalutare il Cav e il pullman di tr*** | lo sputazzo di Selvaggia Lucarelli

(Di mercoledì 19 luglio 2023) Geni dell'harakiri giornalistico.definisce così Lorenzo Leonarduzzi e Massimiliano Mazzucchi che martedì mattina, in diretta su Rai Play 2, durante i Mondiali di nuoto a Fukuoka in Giappone, si sono esibiti in un repertorio di frasi sessiste nei confronti di alcune tuffatrici in gara. Il primo è un giornalista di Rai Sport, l'altro è un tecnico che viale Mazzini ha fatto rientrare immediatamente in Italia dopo aver sentito frasi del tipo "Ma tanto a letto sono tutte uguali”, “Questa è una suonatrice d'arpa, come si suona l'arpa? La si tocca, la si pizzica. Si La Do. Gli uomini devono suonare sette note, le donne soltanto tre”. E poi: “Fuma sano, fuma bene, fuma solo pakistano”, “Liccaldo, i cinesi direbbero Liccaldo” (non Riccardo). Nel suo articolo sul Fatto Quotidiano,...