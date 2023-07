“Roba da migliaia di euro” Scoppia il caso su alcuni ex concorrenti del GF Vip

Leggi su tuttivip

(Di mercoledì 19 luglio 2023) Una notizia, alquanto scioccante, è emersa in queste ore tramite Twitter ed è poi stata commentata dalla esperta di gossip, e televisione, Deianira Marzano. Nessuno si sarebbe aspettato di leggere un’assurdità del genere. Sembra che una coppia, nata al GF Vip 7, abbia chiesto al fandom una cucina da 13mila. Non solo la richiesta choc da parte dei due exdello spiato appartamento di Cinecittà, giunta quando il fandom ha chiesto loro che regalo gradissero visto che, ricevendone di continuo, non volevano fare sprechi prendendo qualcosa che già avevano, ci sarebbe anche chi ha fatto da colf per loro. È choc.ilsudel GF Vip Giusto qualche giorno fa, facendo un attimo marcia indietro sull’incredibile quanto scandalosa faccenda, ...