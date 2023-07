(Di mercoledì 19 luglio 2023) Fuori Tonali, dentro Loftus-Cheek, Pulisic, Reijnders e forse Musah; dopo la cessione record del centrocampista al Newcastle si sta completando ladella mediana rossonera. Complici l’addio a Brahim Diaz (tornato al Real Madrid) e l’infortunio di Bennacer (che potrebbe tenere fuori dai giochi l’algerino fino alla fine del 2023), ilsi presenterà ai blocchi di partenza della nuova stagione con una dorsale di centrocampo tutta da scoprire e che desta grande interesse e curiosità. Calciomercato: rebus centrocampo Va sottolineato come talesia stata realizzata andando a reinvestire sul mercato i circa 80 milioni di euro garantiti dal passaggio di Tonali ai Magpies. Loftus-Cheek è un calciatore duttile e dotato di fisicità ed ha il pedigree giusto per recitare fin da subito un ruolo da ...

Rivoluzione Milan: cosa bolle nel pentolone rossonero Nicola Porro

Milan, il rilancio di Yacine Adli in vista Dopo un anno di ambientamento, Stefano Pioli studia una nuova collocazione tattica per il francese in mezzo ...Il Milan è scatenato in questo calciomercato. I rossoneri sono pronti a chiudere un altro doppio colpo in entrata.