Rivoluzione Ad Amici | Maria De Filippi Cambia Tutto!

Leggi su gossipnews.tv

(Di mercoledì 19 luglio 2023) Aria dimento ad, in particolare per quanto riguarda i prof di canto e ballo. Qualcuno dei coach della scorsa edizione, sarebbe sul punto di lasciare. Ci sarebbero già anche gli eventuali sostituti e sono nomi molto cari al pubblico diDe. Ecco di chi stiamo parlando! Tre ex allieve diin lizza per diventare coach Secondo le ultime indiscrezioni, ci sarebbero importantimenti nel cast dei professori di. La nuova edizione partirà a settembre e pare cheDevoglia far sedere dietro le famose cattedre tre ex allieve del programma. Al posto di Chi? Ebbene, a dare qualche informazione in più in tal senso é stato il noto esperto di Gossip Amedeo Venza. Va però precisato che siamo nel ...