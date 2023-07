Riqualificazione linea dismessa RFI | interrogazione di Nappi Lega

(Di mercoledì 19 luglio 2023)RFI Cancello-Torre Annunziata,: Lavori al palo, rischiano di andare in fumo 9 milioni di fondi I lavori didellaRFICancello-Torre Annunziata sembrano essere praticamente fermi. Sull’opera pendono circa nove milioni di euro che rischiano di andare persi. Sulla vicenda è intervenuto il Consigliere Regionale per lain Campania Severino. Lo ha fatto attraverso una comunicazione che lasciamo di seguito. “Al palo i lavori per ladellaRfi Cancello-Torre Annunziata, che attraversa i territori comunali di San Giuseppe Vesuviano, Terzigno, Boscoreale, Torre Annunziata”. Cosi ...

Al palo i lavori per la riqualificazione della linea dismessa Rfi Cancello - Torre Annunziata, che attraversa i territori comunali di San Giuseppe Vesuviano, Terzigno, Boscoreale, Torre Annunziata. In linea con tale visione aggiunge dal Verme - il Piano Strategico Industriale, il primo di un ... L'accelerazione del processo di riqualificazione ha fatto registrare a giugno 2023 rispetto allo stesso mese del 2021 una forte crescita dell'area verde dell'area metropolitana con dotazione di 8 milioni e 500mila euro e la Fase B, dotazione 3 milioni, per la valorizzazione fruitiva delle sponde e degli ambienti ripariali con interventi di recupero e riqualificazione.

In linea con tale visione – aggiunge dal Verme - il Piano Strategico Industriale. L'accelerazione del processo di riqualificazione ha fatto registrare a giugno 2023 rispetto allo stesso mese del 2021 una forte crescita.