Ripescaggi Serie C | Alcione Milano duro con la FIGC

(Di mercoledì 19 luglio 2023) Caserta. Qui di seguito pubblichiamo integralmente ilcomunicato ufficiale emanato questo pomeriggio dall’in merito alo inC negato, che non le manda a dire alla. “Primi nella classifica, è un diritto innegabile”, ma la Commissione Provinciale di Vigilanza non ha espresso parere favorevole sull’Arena Gianni Brera. “La Società, la più giovane squadra italiana vincitrice dei playoff diD, comunica di detenere l’innegabile merito e diritto sportivo di occupare la prima posizione nella graduatoria deiin Lega Pro stilata dalla, con enorme distacco sulle altre pretendenti. Nella serata di ieri, a poche ...

...quanti saranno gli slot da andare ad occupare per completare i vari gironi diD. Il Varese ha ricevuto inoltre un'altra notizia non di poco conto: il punteggio per la graduatoria dei...B, tra ricorsi enon si esclude il campionato a 21 squadreTutte queste vicende rischiano di causare anche uno slittamento dei campionati, come sottolineato dal giornalista Nicola ...Dal 30 agosto in poi saranno effettive le riammissioni e i. La data prevista di partenza dellaB è slittata dal 18 agosto al 2 settembre. Brecia, Perugia e Spal sperano ancora nel ...

Caos serie B: la graduatoria dei ripescaggi anticipata a lunedì Giornale di Brescia

Il Trapani sta piano piano prendendo forma per iniziare la nuova stagione o in serie D o in serie C a seconda se la domanda di ripescaggio sarà accettata o no.I viola si assicurano il classe '97 concludendo una grandissima operazione considerando il curriculum del giocatore ...