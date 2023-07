Rinnovo Osimhen | clausola da oltre 100mln | ecco quanto guadagnerà

(Di mercoledì 19 luglio 2023) Corriere della Sera –, si lavora per lada. L’edizione odierna del quotidiano ha confermato l’avvio della … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

Victorha raggiunto il ritiro di Dimaro, sede del Napoli, dove ha iniziato ad allenarsi coi compagni. Il suo agente intanto vuole trovare l'accordo con De Laurentiis Victorha raggiunto il ritiro di Dimaro, sede del Napoli, dove ha iniziato ad allenarsi coi compagni. Il suo agente intanto vuole trovare l'accordo con De ...A godersi lo spettacolo sono stati però specialmente i duemila fedelissimi al seguito, che hanno trasformato in un lungo e rumoroso happening le due sedute di allenamento previste al campo di ..., le ultime C'è un aspetto che lascia tranquillo il Napoli : l'offerta "super indecente" non c'è. Né Calenda l'ha portata in dote, né l'ha annunciata: CalcioNapoli24.it è stato ...

Rinnovo Osimhen, Napoli ottimista. Ma c'è il nodo della clausola Fantacalcio ®

In attesa di chiarire la situazione Osimhen, in casa Napoli tiene banco anche il futuro di Khvicha Kvaratskhelia. Il georgiano ieri si è aggregato ...Mercato ora per ora E' durato circa un'ora e mezza l'incontro tra il presidente del Napoli E' durato circa un'ora e mezza l'incontro tra il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis e l'agente di Vi ...