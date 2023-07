Rinnovo del contratto collettivo nazionale dei bancari | sindacati chiedono aumento di 435 euro Abi si prende una settimana per rispondere

(Di mercoledì 19 luglio 2023) Ihanno presentato ufficilamente ai banchieri la piattaforma sindacale. Il 26 luglio il prossimo incontro. Il presidente del Casl, Dalla Riva: «Lavoriamo per una convergenza»

A parte Danilo, Milik (appena riscattato), Rabiot (fresco diannuale), Weah (prima acquisto2023 - 24) e pochi altri, tutti sono cedibili al giusto prezzo. Vale per gli esuberi (Zakaria ...La sottoscrizione dell'ipotesi dicontratto nazionale valorizza le tante professionalita' di questo settore'. Cosi' il ministro per la Pubblica amministrazione, Paolo Zangrillo, sull'...... seppure per ildi un altro suo assistitoprocuratore Michelangelo Minieri che cura proprio gli interessicentrocampista italiano cresciuto nel settore giovanile nerazzurro. FABBIAN ...

Rinnovo del contratto collettivo nazionale dei bancari: sindacati chiedono aumento di 435 euro. Abi ... Il Sole 24 ORE

proprio da quello del turismo, dove si stanno registrando considerevoli profitti, mentre restano al palo i rinnovi di molti contratti collettivi".rinnovo da discutere De Laurentiis dovrà incontrare il suo agente, Mario Giuffredi, perché ci sono diversi contratti da discutere. Su tutti quello del capitano Di Lorenzo, ma anche Mario Rui e lo ...