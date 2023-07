Rimini | 67enne militante del Pd improvvisa uno spogliarello alla Festa dell’Unità – Il video

Leggi su open.online

(Di mercoledì 19 luglio 2023) A cena finita probabilmente il caldo del 18 luglio si faceva sentire a. Così la storicadel Pd Loretta Pompili hato un piccolo spettacolo di burlesque, che a qualcuno è sembrato un semplice, con tanto di piccola vasca da bagno, sul palco. Qualcuno ha gridato allo scandalo, mentre altri hanno addirittura accennato un piccolo applauso. Ex dirigente di regione in pensione, volontaria dell’evento, ha intrattenuto il suo pubblico per circa tre minuti. Tempo nel quale ilha iniziato a circolare sui social. Un performance che ha lasciato tutti molto perplessi, ha dichiarato Fiorella Zangari, la segretaria comunale Pd, che aggiunge: Una cosa del genere prima di essere fatta andava condivisa ...