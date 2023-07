(Di mercoledì 19 luglio 2023) Undi ventiè morto a Frattamaggiore, in provincia di Napoli: per cause in corso di accertamento, sarebbe rimastoall’interno di un macchinario utilizzato per ladelle spezie morendo sul. Sono stati i carabinieri a intervenire sul posto, in via via Sossio Russo presso il consorzio industriale nella ditta Delifood. Intervenuti anche il pm di turno della Procura...

Rimane incastrato dentro una macina: operaio di 20 anni muore sul colpo Gazzetta del Sud

