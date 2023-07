L'introduzione in alcuni cedolini delledi luglio di una voce che richiamava un presunto '... Non diversamente si è sviluppata la partita sullafiscale, al di là, delle reali coperture ...Una rilancio dunque sul tema proprio quando il Ddl di delega fiscale , contenente la...tutte è un vantaggio per lo Stato che incassa una marea di miliardi da usare per stipendi ee ...... lainfatti dopo il primo via libera della Camera è ora all'esame della commissione Finanze ...è un vantaggio per lo Stato che incassa una marea di miliardi da usare per stipendi ee ...

Riforma pensioni 2024: cosa potrebbe prevedere Le ultime notizie (aggiornamento 19 LUGLIO) Termometro Politico

Per i requisiti necessari a richiedere il Reddito di Cittadinanza o la Pensione di Cittadinanza devi fare riferimento a quanto pubblicato sul sito del Ministero del Lavoro ...Ha fatto tappa anche a Bergamo (per la prima volta), la delegazione del Consiglio superiore della magistratura impegnata nel tour – Brescia, Bergamo e infine Milano – finalizzato a raccogliere le rich ...