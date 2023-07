Il Tar del Lazio ha respinto, ritenendoli 'infondati', i ricorsi presentati dalle associazioni ambientaliste , sindaci di Albano, Ardea e Ariccia e comitati contro il PianodiCapitale e la realizzazione del termovalorizzatore a. I ricorsi, scrivono i giudici nella sentenza, devono essere rigettati perché 'destituiti di fondamento'. Il sindaco di...Il Tar del Lazio ha respinto i ricorsi presentati dai Comitati, dalle Associazioni ambientaliste, dai Comuni di Albano, Ardea e Ariccia contro il PianodiCapitale e la realizzazione del termovalorizzatore della città. I ricorsi, scrivono i giudici nella sentenza, devono essere rigettati perché "destituiti di fondamento". "È con ...Passi per i migranti, passi per altre questioni legate alla gestione dio do del lavoro, ... Anche ora ane è pieno, guardate un po', nonostante il caldo. Eppure solo dalla Francia... Ad ...

Rifiuti Roma, Tar respinge ricorsi contro termovalorizzatore Adnkronos

