Accetta i marketing - cookies per visualizzare questo contenuto. Passi in avanti per Mateoal Genoa. L'attaccante oriundo, nato inma con avi siciliani, si avvicina al calcio europeo e dall', su Olé, scrivono sicuri: al Boca Juniors è pervenuta un'offerta "...Continua la trattativa del Genoa per arrivare al bomber azzurro Mateo, ora inal Tigre ma di proprietà del Boca Junior. Il Genoa avrebbe messo sul piatto ben 15 milioni per il centravanti con un corposo ingaggio per lui.sarebbe molto tentato ...Il Genoa ha fatto passi in avanti per Mateo. Durante il fine settimana, spiega Gianluca Di ... L'attaccante di origineconvocato nella Nazionale italiana resta la prima scelta, ...

Retegui, in Argentina sono sicuri: offerta «millonaria» dall'Italia Pianetagenoa1893.net

Mateo Retegui e il Genoa, la trattativa con il Boca Juniors prosegue e filtra ottimismo per la riuscita: il Grifone pagherebbe 15 milioni ...Continua la trattativa del Genoa per arrivare al bomber azzurro Mateo Retegui, ora in Argentina al Tigre ma di proprietà del Boca Junior.