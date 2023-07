Respiro profondo | la recensione del documentario dedicato al mondo dell’apnea

(Di mercoledì 19 luglio 2023) Il film:, 2023. Regia: Laura McGann. Cast: Alessia Zecchini, Stephen Keenan. Genere:. Durata: 110 minuti. Dove l’abbiamo visto: Anteprima Netflix. Trama Alessia a 11 anni sapeva già cosa voleva diventare da grande. Il suo sogno erano le immersioni in apnea e il raggiungimento di traguardi incredibili. Stephen, invece, ha impiegato del tempo per comprendere e scoprire la propria passione. La stessa che è diventata ragione di una vita breve ma intensa. Le loro strade si sono incontrate nettamente lontane dai punti di partenza di entrambi. Come unico comune determinatore, però, c’era il mare e la sfida che ha sempre rappresentato per entrambi. Così, immersi nel totale silenzio delle profondità più paurose, hanno stretto un legame intenso capace di andare ben al di là della semplice esistenza. Perché a parlare ...

