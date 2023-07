REPUBBLICA | Osimhen | ovazione a Dimaro Spunta un retroscena di mercato

(Di mercoledì 19 luglio 2023)torna atra l’dei tifosi: inizia la trattativa per il rinnovo del contrattoa. CalcioNapoli. Victorè tornato al ritiro del Napoli atra l’entusiasmo dei tifosi. Inizia la trattativa per il rinnovo del suo contratto, con l’ostacolo della clausola rescissoriaaccolto trionfalmente a: iniziano le trattative per il rinnovo del contratto Victorè tornato al ritiro del Napoli a, accolto con grande entusiasmo dai tifosi. L’attaccante nigeriano sembra più determinato che mai a difendere lo scudetto conquistato con la squadra azzurra e a giocare un ruolo da protagonista in Champions League. Sono iniziati i colloqui per il rinnovo del contratto ...

"Dopo lo scudetto non è possibile fare meglio in serie A, ma io gioco sempre per vincere. Non vedo l'ora di scendere in campo al ...Pensa cheresterà a Napoli "Sono appena arrivato, se riusciamo a tenerlo è una gran cosa. Victor fa la differenza e ce ne sono pochi come lui. Domani avremo una riunione di mercato e faremo ...A raccontare le ultime sul futuro diè l'edizione oggi in edicola di: CalcioNapoli24.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google, se vuoi essere sempre aggiornato sulle ...

A riabbracciare il bomber azzurro anche Karim Zedadka che ha postato sui social una foto insieme al nigeriano. Come riportato dall'edizione online del Corriere della Sera, da martedì ci saranno ben 20 ...