Reny Iskander | la fidanzata di Patrick Zaki | «Dovevamo sposarci a settembre»

(Di mercoledì 19 luglio 2023) Su Facebook, la studentessa ha scritto: «Stavamo per iniziare una vita normale e stabile insieme. Non c'è assolutamente alcun motivo per cui qualcuno possa pensare chesia una minaccia»

"Non ci aspettavamo questa svolta drammatica. Siamo stati presi in contropiede". Sono le parole di Reny Iskander, la fidanzata di Patrick Zaki, affidate a La Repubblica dopo la condanna di ieri da parte della Procura di Mansoura ad altri 14 mesi di carcere - oltre ai 22 già scontati. Per due anni e mezzo ha scelto di stare nell'ombra. Tutti sapevano che c'era, molti sapevano chi era, scriveva (poco) sui social network ma al di fuori di quello non rilasciava dichiarazioni.

Su Facebook, la studentessa ha scritto: «Stavamo per iniziare una vita normale e stabile insieme. Non c'è assolutamente alcun motivo per cui qualcuno possa pensare che Patrick sia una minaccia». Reny Iskander si sfoga in un'intervista a La Repubblica dopo la condanna a tre anni del ricercatore egiziano: "Era impensabile. Patrick non ha fatto nulla in queste settimane o in questi mesi per cui..."