Rendimenti dei titoli Stato ancora in calo | Btp sotto il 4%

Si stringono i titoli di Stato. Il decennale italiano si conferma sotto il 4% a 3,94% ( - 6 punti). Il Bund è al 2,3% ( - 5 punti). I titoli francesi rendono quasi 6 punti in meno (sono al 2,48%), più ... l'obbligazionario italiano e non solo quello, ha registrato ieri un netto calo, scesi sui minimi da fine giugno, con gli investitori che vedono più vicina la fine del ciclo ...

Si stringono i rendimenti dei titoli di Stato. Il decennale italiano si conferma sotto il 4% a 3,94% (-6 punti). Il Bund è al 2,3% (-5 punti). I titoli francesi rendono quasi 6 punti in meno (sono al ...Ma con rendimenti e valore così riformulati ... con un corrispondente freno alla spesa dei consumatori.