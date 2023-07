(Di mercoledì 19 luglio 2023) Per il settore televisivo, sotto il profilo tecnologico, l’ultimo anno è stato caratterizzato dalla conclusione delle attività finalizzate al rilascio della banda 700 MHz e dal passaggio allo standard di trasmissione digitale terrestre di seconda generazione, DVB-T2. Il completamento del processo di adozione di tale tecnologia a livello nazionale è previsto entro la fine dele sarà in grado di assicurare un impiego più efficiente dello...

Con queste considerazioni il Presidente dell'Giacomo Lasorella ha concluso la presentazione dellaannuale dell'Authority , che è stata investita di nuovi compiti, per tenere il passo ...Sono tanti i temi di cui ha parlato Giacomo Lasorella, presidente didurante laAnnuale al Parlamento . Lasorella: tlc centrali per lo sviluppo economico 'Si fanno ancora sentire gli ...AGI - Più della metà degli italiani sceglie la radio come compagno di viaggio. E' quanto emerge dallaannualesecondo cui nel 2022 si è sintonizzato il 64,8% degli italiani, in linea con i consumi medi complessivi dell'anno precedente. Diversamente dagli altri mezzi di comunicazione, ...

Relazione Agcom: 'più trasparenza nell'attività degli influencer ... Agenzia ANSA

Relazione Agcom 2023 - Gli scenari dei mercati, la Televisione, Per il settore televisivo, sotto il profilo tecnologico, l’ultimo anno è stato caratterizzato dalla conclusione delle attività ...Un mercato in crisi, con calo di ricavi e anche di investimenti, che comunque restano elevati in rapporto al fatturato (25%), ma con un denominatore in calo costante… Leggi ...