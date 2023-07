Relationship hopping | il non riuscire a stare da soli è un problema e un rischio

Leggi su robadadonne

(Di mercoledì 19 luglio 2023) Chiodo schiaccia chiodo. Ma è davvero così? Nondaè comune, ma siamo sicuri che saltare da una relazione all’altra senza soluzione di continuità sia davvero il modo migliore per gestire rapporti (e delusioni) d’amore? Uscire da un circolo vizioso diè possibile, conoscendone le cause e i rischi. Perché a volte non riusciamo ada? Alcune persone passano da una relazione all’altra per la paura di rimanere da, un timore che può diventare opprimente invalidante al punto di spingere a una ricerca compulsiva di appuntamenti e relazioni. Questo riguarda soprattutto le persone che hanno una bassa autostima e che sono portati a percepire l’essere in una relazione intima come l’unico mezzo per ...