Reijnders | “Quando il mio agente mi ha parlato dell’interesse del Milan…”

ero piccolo, mio papà mi mostrava i video di Van Basten e Gullit' , prosegue. 'Io settimana scorsa guardavo quelli di Ronaldinho, che era il mio idolo. La maglia numero 14 Il 6 era ...Commenta per primo Dopo l' ufficialità di, un altro olandese potrebbe sbarcare al Milan e aggiungersi alla lunga schiera di Oranje ... Danjuma , che piace fin dagiocava nel Bruges nel ...ero piccolo, mio papà mi mostrava i video di Van Basten e Gullit", prosegue. "Io settimana scorsa guardavo quelli di Ronaldinho, che era il mio idolo. La maglia numero 14 Il 6 era ...

Reijnders: "Quando il mio agente mi ha detto che il Milan era interessato a me, ero emozionato e... Milan News

Tijjani Reijnders si è presentato ai microfoni di MilanTV, rilasciando le prime parole ufficiali in rossonero. Ecco l'intervista.Una scelta facile, quella che Tijjani Reijnders ha dovuto prendere per scegliere il rossonero. Lui stesso lo confessa a Milan Tv: "Non ci ho dovuto pensare due volte", spiega il centrocampista olandes ...