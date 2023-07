L'accordo èraggiunto sulla base di 20 milioni di euro (più bonus) , mentre- che indosserà la maglia numero 14 - ha firmato un contratto di 5 anni (fino al 2028) a 1,6 milioni di ......ha siglato un accordo con il Milan fino al 30 giugno 2028. ZINEDIN SMAJLOVIC al LECCE (dal Taby FK) Il club giallorosso sceglie un giovane rinforzo in difesa. Il classe 2003 svedese è...Classe '98,vanta 105 presenze in Eredivise, con 9 reti e 11 assist. Lo scorso 29 maggio èconvocato per la prima volta in Nazionale maggiore per la final four di Nations League. ...

Reijnders: “É stato facile scegliere il Milan. Non ci ho pensato due volte” Pianeta Milan

Tijjani Reijnders è il quinto colpo del Milan in questo mercato. Queste le sue prime parole da rossonero, rilasciate a Milan TV: “Sono molto felice e contento di essere qui. Sono anche molto orgoglios ...Tijjani Reijnders si prepara a diventare un nuovo giocatore del Milan. Il centrocampista olandese sarà a Milano nelle prossime ore per visite, firma e primi allenamenti con i ...