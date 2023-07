Regno Unito | il sinistro centro migranti galleggiante

Da qualche giorno un enorme parallelepipedo ha fatto la comparsa nel porto di Portland , nel. La popolazione locale non ha apprezzato e nel porto sono comparsi cartelli di protesta , sono stati organizzati perfino cortei. Non è per una questione estetica. Sì, la chiatta ...... ma in base al quale - almeno sulla carta - Londra ha concordato col Paese africano la possibilità di deportare lì, in strutture di raccolta finanziate dal, uomini e donne che sono in ...[CARTELLO] Nel, dunque, il carovita sembra placarsi grazie anche all'aumento dei tassi di interesse operato dalla Bank of England. Ma, avvertono gli economisti, è presto per cantare ...

Il Gruppo Tata ha scelto il Regno Unito per la costruzione della sua nuova fabbrica per le batterie. Il Gruppo che detiene Jaguar Land Rover, andrà a realizzare questo nuovo stabilimento che richieder ...Andamento delle vendite di auto nuove in Europa nel mese di giugno 2023 Tra i cinque maggiori mercati europei, tutti stanno vivendo una ripresa significativa: il Regno Unito ha registrato una crescita ...