Regione Valeriani PD | “Quattro mesi di destra | quattro mesi di nulla”

(Di mercoledì 19 luglio 2023) “Oggi si è svolto il primo vero Consiglio regionale dell’era Rocca e purtroppo è andata proprio come ci aspettavamo: a due settimane dal voto sull’assestamento di bilancio, l’Aula viene convocata per approvare una variazione al bilancio e spendere 16 milioni di euro, tutti provenienti dagli utili di Cotral, un’azienda che avevamo ereditato in perdita e che con noi è tornata a fare profitti” afferma in una nota Massimiliano, consigliere regionale del PD. “Ora, però, invece di usare queste risorse per dare risposte concrete ai cittadini, ad esempio scongiurando l’aumento di biglietti e abbonamenti oppure finanziando il fondo ‘taglia-tasse’, ladisperde questo tesoretto in tanti rivoli inutili, che fanno pensare a vecchie pratiche mai abbandonate. E’ giusto mettere sullo stesso piano il sostegno alla candidatura all’Expo di Roma con ...