Reframing Opera | e se i protagonisti delle grandi opere liriche vivessero ai giorni nostri?

con leggerezza e ironia, l'inedita produzione video firmata da Vanity Fair Italia e Fondazione Arena in collaborazione con Unicredit e ideata per celebrare la centesima stagione del

Arena | Reframing Opera Arena di Verona

Le grandi emozioni dell’opera riviste ai giorni nostri. Il progetto video di Vanity Fair e Fondazione Arena di Verona in partnership con Unicredit rende omaggio al celebre festival lirico. Con quattro ...Cosa farebbe oggi Aida se studiasse a Londra e dividesse la stanza con la ricca Amneris, sua rivale in amore Che professione sceglierebbe la ribelle Carmen Di quali affari si occuperebbe l'ingegnoso ...