Red Bull | la novità è clamorosa | Verstappen terrorizza tutti con un annuncio da brividi

(Di mercoledì 19 luglio 2023) Verso il Gran Premio di Budapest anche la Redinizia a tremare, frenata brusca diPER NON PERDERTI NESSUN AGGIORNAMENTO SEGUICI SUL NOSTRO INSTAGRAM Il mondiale sembra essere già destinato ad avere un vincitore designato, eppure in casa Rednon si può dormire sugli allori. Dopo la breve pausa siamo pronti a tornare in Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu.

Vede il bicchiere mezzo pieno Frederic Vasseur, team principal della scuderia di Maranello, in avvicinamento alla 12ma gara del mondiale di F1, fin qui dominato dalladi Max Verstappen. "...... piuttosto in solitaria, l'eroe olandese di casa. Così mentre si discute di un possibile rinnovo per il dopo 2025, anno della scadenza del contratto già concordato con FIA e Liberty Media, ...A caccia di record Si può migliorare una macchina capace di vincere dieci GP su dieci (e due Sprint su due) dall'inizio della stagione Evidentemente sì, secondo la. Il team di Milton Keynes arriva in Ungheria con la possibilità di riscrivere una pagina di storia in Formula 1 : se dovesse arrivare l'ennesimo successo infatti laeguaglierebbe la ...

Red Bull implacabile: aggiornamenti in Ungheria per vincere ancora | FP FormulaPassion.it

Il team principal ha confermato Verstappen e Perez anche per la prossima stagione; l'australiano ci proverà per il 2025 ...Per l'australiano, in prestito dalla Red Bull dopo la prima parte di stagione passata da riserva, si tratta di una grande possibilità per puntare a un posto da titolare proprio nel team di Milton ...