Ragazza 20enne violentata a Milano Marittima da due uomini | indagati a piede libero per violenza sessuale di gruppo

(Di mercoledì 19 luglio 2023) Unadi 20 anni, residente a Ravenna, ha denunciato ai carabinieri una presuntada parte di due, avvenuta asul litorale ravennate. La giovane ha raccontato che l’iniziale incontro, avvenuto con uno dei due denunciati, si è successivamente trasformato in un abuso compiuto da parte dello stesso uomo in compagnia di un suo amico. Secondo quanto riporta Il Resto del Carlino, i due, oraperdi, sono un 32enne e un 34enne entrambi residenti nella provincia di Monza-Brianza. L’incontro fra lae uno dei due denunciati è avvenuto all’interno di un ...

La protagonista di questi fatti è unadi Ravenna in vacanza in riviera. Lasi è addormentata insieme al suo amante. Poi durante la notte si è accorta che delle mani la stavano toccando ...Prima l'incontro in un locale della zona: lasi imbatte nel ragazzo, con cui trascorre la ... Laha reagito, urlando e fuggendo dall'hotel, per poi chiamare i militari, che in breve hanno ...Spaventata, lasi sarebbe precipitata fuori dalla stanza, facendo ritorno di corsa al ... Sul posto anche gli uomini del 118, che hanno poi scortato laall'ospedale di Ravenna, attivando ...

Ragazza 20enne violentata a Milano Marittima da due uomini: indagati a piede libero per violenza sessuale di… Il Fatto Quotidiano

Una ragazza di 20 anni, residente a Ravenna, ha denunciato ai carabinieri una presunta violenza sessuale da parte di due uomini, avvenuta a Milano Marittima sul litorale ravennate. La giovane ha ...Una nuova e dolorosa tragedia ha colpito il mondo del lavoro, questa volta a Frattamaggiore, una cittadina a nord di Napoli.