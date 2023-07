Il prezzo spot dell'oro è stabile questa mattina. La quotazione del metallo prezioso con consegna immediata è di 1.978 dollari l'oncia, con una variazione pari a - 0,05%. . 19 luglio 2023Ledel petrolio sono sostanzialmentein apertura. Il Brent, il greggio del Mare del Nord di riferimento per l'Europa, viaggia senza particolari variazioni sotto gli 80 dollari al ...... 1,209 /kg Eni taglia di un centesimo i prezzi Dopo tre diminuzioni consecutive delle... Al momento, le medie dei prezzi praticati alla pompa per benzina e diesel rimangono, in attesa ...

Quotazioni stabili per l'oro a 1.978 dollari l'oncia QUOTIDIANO NAZIONALE

Il prezzo spot dell'oro è stabile questa mattina. La quotazione del metallo prezioso con consegna immediata è di 1.978 dollari l'oncia, con una variazione pari a -0,05%.Le quotazioni del petrolio sono sostanzialmente stabili in apertura. Il Brent, il greggio del Mare del Nord di riferimento per l'Europa, viaggia senza particolari variazioni sotto gli 80 dollari al ...