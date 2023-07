Qui non stiamo parlando di climate change

(Di mercoledì 19 luglio 2023) Leggere i giornali e scoprire che raccontano Caronte con un po’ troppa enfasi: non ci sono 47 gradi (e nemmeno 45 o 43), non ci sono le file ai pronto soccorso, le chiamate al 118 sono meno dell’anno scorso. La scienza non ha bisogno di esagerazioni

Ma iosono mai scappata in tutta la mia vita. Io sono un persona che si permette sempre di camminare a testa alta. Sonooggi e saròsempre per combattere la mafia", ha dichiarato Meloni, ......condivido le affermazioni della sindaca di Monfalcone,parliamo di bagni in mare, e seci sono problematiche di natura sanitaria perché mai scandalizzarsi'. approfondimento Che cos'è l'...Finniente di strano, considerato che il franchise di Evil Dead è prospero e senza alcuna ... A distanza di trent'anni il fumetto di Dynamiterappresenterà soltanto un sequel diretto alle ...

"Stop ai mezzi pesanti sulla Fi-Pi-Li Troppo rumore, qui non si dorme" LA NAZIONE

Rabiot, il rinnovo con la Juve e Deschamps Adrien ha infine concluso tornando a parlare del rinnovo con la Juventus: "Io mi trovo bene, mi sento bene qui. Quando arrivi da qualche parte non sai mai ...Palermo, 19 lug. (askanews) - "Siamo qui non solo per ricordare ma per trarre dalla memoria di Paolo Borsellino, e vogliamo ricordare anche gli agenti della scorta uccisi qui insieme a lui, un esempio ...