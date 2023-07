Quello che sta accadendo è enorme Renzi dalla parte di Marina Berlusconi

(Di mercoledì 19 luglio 2023) "A me non è piaciuta la risposta che Meloni ha dato su". Lo dice chiaro e tondo Matteo, intervistato da Bruno Vespa durante la rassegna Forum in masseria. La premier, nel giorno del 31° anniversariostrage di Via D'Amelio in cui sono stati uccisimafia Paolo Borsellino e 5 agenti della sua scorta, ha preso le distanze dalle accuse ai giudici della secondogenita del Cav. Eppure per il leader di Italia "èche sta. Ma è mai possibile che si possa considerareil mandante delle stragi?". Come ricordato dall'ex premier, "ahanno detto di tutto ma dire una cosa del genere è. Ci crede solo la procura di Firenze. ...

Il suo nome al pari didi Giovanni Falcone mantiene inalterabile forza di richiamo ed è legato a successi investigativi e processualimisero allo scoperto, per la prima volta, l'...... poi con un sensibile rimbalzo) il mercato sembra aver ritrovato una certa stabilit , complice una giornatapresentava ben pochi spunti, sia dal profilo aziendaleda...... non fosse altroha avuto due anni per mostrare in Italia le sue doti ad alti livelli, a d oggi si può affermareMaignan ha un valore di mercato maggiore adi Onana. Pertanto, un'...

Jessica Michel, tutto quello che sappiamo sulla futura moglie di Leonardo Maria Del Vecchio Vanity Fair Italia

"Quello che ho letto stamattina su alcuni quotidiani mi ha molto colpita, una polemica inventata sul fatto che io avrei scelto di non partecipare alla tradizionale fiaccolata per paura di contestazion ...E' quello che unisce, non quello che divide. E' la ragione per cui ognuno di noi si sente profondamente italiano. E tuttavia in questo mondo cosi' interconnesso, l'interesse nazionale si gioca fuori ...