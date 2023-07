Quando torna Jannik Sinner? Definito il calendario dei prossimi tornei verso gli US Open

Leggi su oasport

(Di mercoledì 19 luglio 2023)può ritenersi soddisfatto delle due settimana di Wimbledon. Il sorteggio lo aveva messo nelle condizioni di spingersi alle semifinali, se avesse confermato il suo livello di top-player, e così l’altoatesino ha fatto, cancellando l’amarezza del Roland Garros e di quella sconfitta al secondo turno contro il tedesco Daniel Altmaier. Un’avventura anche formativa perperché nei fatti si è trovato a vivere la prima semifinale in uno Slam della carriera, al cospetto di un “mostro sacro” come Novak Djokovic. La vittoria del serbo è stata per tre set a zero e ci si è resi conto di quale sia ancora la distanza tra un giocatore di altissimo livello e l’altoatesino. Un aspetto importante nel percorso di crescita dell’italiano, desideroso di salire sempre più di rendimento e di provare a contrastare nei ...