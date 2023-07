Qual’è il brand di moda più desiderato del momento?

Leggi su amica

(Di mercoledì 19 luglio 2023) È tempo di tirare le somme, il fashion system fa i conti con i numeri relativi al secondo trimestre del 2023. A fornire tutti i dati necessari per comprendere lo stato attuale dellaè The Lyst Index, con una classifica trimestrale dei marchi e dei prodotti più cercati, acquistati e citati sui social. Che tiene conto sia delle ricerche all’interno e all’esterno della piattaforma, oltre che statistiche sull’attività e sul coinvolgimento in tutto il mondo. Il risultato è un report dettagliato suipiù in voga dele su come sia cambiato il loro posizionamento e rispetto allo scorso trimestre. Così come un’analisi che punta a scovare i nomi dellada tenere d’occhio, sempre più in crescita e ...