Putin non partecipa al vertice Brics Mosca distrugge 60mila tonnellate di grano ucraino Usa | nuovi aiuti a Kiev per 1 | 3 miliardi

(Di mercoledì 19 luglio 2023) Nuove potenti esplosioni hanno scosso stanotte Odessa, bombardata dalla Russia per rappresaglia dopo l’attaccoal ponte di Crimea. Stamani chiusa l’autostrada tra Kerck e Sebastopoli per l’esplosione di un deposito di munizioni: evacuate 2.000 persone. Nelle prime ore di oggi deflagrazioni anche a, Kharkiv e Zaporizhzhia. La questione dei bimbi deportati daè stata tra i temi dell’incontro a Washington tra Biden e Zuppi. Oggi in commissione alla Camera audizione di Tajani e Crosetto

Sanno in cuor loro che la motivazione di Vladimirdi attaccare un'altra nazione slava è un ... "Una vergogna,ci faremo coinvolgere". L'ultimo affronto di Prigozhin alla Russia... cofondatore di Wagner: 'Questaè la fine. Questo è solo l'inizio della più grande opera del mondo che sarà realizzata molto presto. E benvenuti all'inferno'.al vertice dei Brics, il ...Von de Leyen: "Mossa cinica" I Paesi occidentali "hanno fatto di tutto per far fallire" l'accordo, sostienesecondo il quale "praticamenteè stato fatto nulla per far funzionare normalmente ...

Putin non partecipa al vertice Brics. Mosca distrugge 60mila tonnellate di grano ucraino. Nipote di ... Il Sole 24 ORE

(Adnkronos) – La Russia sarebbe pronta a tornare “immediatamente” nell’accordo sull’export del grano se venissero soddisfatte tutte le condizioni previste. Lo ha assicurato il presidente russo Vladimi ...Putin"espropria le grandi aziende occidentali"e la affida agli oligarchi rimasti fedeli. Il nipote di Ramzan Kadyrov, Yakub Zakriev è stato nominato direttore generale di Danone Russia appena espropri ...