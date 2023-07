Putin non partecipa al vertice Brics Mosca distrugge 60mila tonnellate di grano ucraino Lettera del Papa a Biden

(Di mercoledì 19 luglio 2023) Nuove potenti esplosioni hanno scosso stanotte Odessa, bombardata dalla Russia per rappresaglia dopo l’attaccoal ponte di Crimea. Stamani chiusa l’autostrada tra Kerck e Sebastopoli per l’esplosione di un deposito di munizioni: evacuate 2.000 persone. Nelle prime ore di oggi deflagrazioni anche a Kiev, Kharkiv e Zaporizhzhia. La questione dei bimbi deportati daè stata tra i temi dell’incontro a Washington trae Zuppi. Oggi in commissione alla Camera audizione di Tajani e Crosetto

Un attacco ai vertici russi considerati degli incapaci, per poi aggiungere: "Forse torneremo in Ucraina, ma solo se ci saranno le condizioni perdoverci vergognare di noi stessi". E poi...I Paesi occidentali "hanno fatto di tutto per far fallire" l'accordo, sostienesecondo il quale "praticamenteè stato fatto nulla per far funzionare normalmente l'accordo. I nostri ...Grosso incendio in un deposito di munizioni nel distretto di Kirovsky in Crimea Vladimirandrà a Johannesburg per il vertice dei Paesi Brics. Dopo un lungo tira e molla e mesi di difficili ...

Putin non partecipa al vertice Brics. Mosca distrugge 60mila tonnellate di grano ucraino. Nipote di ... Il Sole 24 ORE

Il capo del Cremlino alla fine rinuncia al Brics e delega Lavrov sulla cui testa non vige un mandato di cattura internazionale ..."L'iniziativa per il grano sul Mar Nero" - questo il nome dell'accordo - ha consentito finora l'export di 32,7 milioni di tonnellate di cereali. È determinante nel dare all'Ucraina la possibilità di e ...