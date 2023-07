Purgatori | Valentini Fi | ' cordoglio per giornalista serio e preparato'

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 19 luglio 2023) Roma, 19 lug. (Adnkronos) - "Andreaera un. Seppur non fossi sempre d'accordo con le sue opinioni, era un professionista che svolgeva il suo lavoro con scrupolo e passione. Con grande padronanza del mezzo televisivo riusciva a mettere a fuoco questioni complesse mantenendo l'interesse di un vasto pubblico televisivo. Alla sua famiglia e ai suoi cari va il mio". Lo afferma Valentino, vice ministro delle Imprese e del Made in Italy ed ex deputato di Forza Italia.