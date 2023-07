Una scomparsa pesante nel mondo della televisione e del giornalismo d'inchiesta quella di Andrea. Giornalista, autore e sceneggiatore, conduttore di un programma di successo come Atlantide e anche tifosissimo della Roma ...In'occasioneha invitato a indagare sui potenziali rapporti tra servizi segreti e entitĂ finanziarie ambigue presenti in Vaticano. Aggiungendo che la commissione non dovrĂ pretendere ...Ad "Atlantide" il conduttore Andreaaveva raccontato'accordo stipulato tra Cosa Nostra americana e alleati avente lo scopo di facilitare le truppe di Washington nella risalita della ...

Purgatori e quell’ultimo tweet dedicato alla sua Roma Corriere dello Sport

Oltre a essere apprezzato e rispettato per la sua professionalità , il giornalista de La7 Andrea Purgatori era famoso anche per la sua ironia. In occasione del Carbonara Day, il 6 aprile scorso, il ...In occasione dell’uscita della serie sul caso di Emanuela Orlandi, Purgatori fece il punto sul mistero che ancora avvolge la sua fine. Un’amica rivelò: «Emanuela era sconvolta alla vigilia della scomp ...