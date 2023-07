Purgatori a la7 | Il Vaccino Covid ci ha salvato | Brosio non mi interrompere | Merlino | è vero | allora rischi anche con Oki; Brosio | non è un vaccino

.it - La morte di Andreaè una immensa perdita. Andrea era uomo speciale, un giornalista di razza, un professionista straordinario. Amava il suo mestiere e riusciva a raccontare le ...Negli ultimi anni ' Atlantide ', il programma che conduceva sudal 2017, era diventata un'oasi ... 'È morto Andrea, uno dei miei amici più cari - ha scritto - . Grande giornalista, grande ....it - La morte di Andreaè una immensa perdita. Andrea era uomo speciale, un giornalista di razza, un professionista straordinario. Amava il suo mestiere e riusciva a raccontare le ...

Morto a 70 anni il giornalista Andrea Purgatori dopo una malattia fulminante: volto di La7, firma del Corriere Virgilio Notizie

Dopo la lunga parentesi al Corriere, per cui è tornato a collaborare negli ultimi anni, Purgatori ha scritto anche per l’Unità, Vanity Fair, The Huffington Post e Le Monde diplomatique. Attualmente ...La morte di Andrea Purgatori è una immensa perdita ... tutti i colleghi e gli amici de La7 lo ricordano con grandissimo affetto e stima, vicini alla sua famiglia.